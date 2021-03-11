В Киеве более 850 заболевших Сovid-19, а в Херсонской области - 44. Статистика Минздрава
По состоянию на утро четверга, 11 марта, в Украине подтвердились 9 084 новых случая заражения коронавирусом. Антилидерами стала столица, где обнаружили 853 заболевших, и Винницкая область - 659 пациентов.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Меньше всего новых случаев Сovid-19 зарегистрировали за последние 24 часа в Херсонской (44) и Черниговской (66) областях.
За прошедшие сутки больше всего случаев заражения обнаружили в следующих областях:
Киев - 853 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 171 случай;
Днепропетровская область - 339 случаев;
Донецкая область - 276 случаев;
Житомирская область - 384 случая;
Закарпатская область - 463 случая;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 533 случая;
Киевская область - 510 случаев;
Кировоградская область - 68 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 600 случаев;
Николаевская область - 143 случая;
Одесская область - 588 случаев;
Полтавская область - 358 случаев;
Ровенская область - 267 случаев;
Сумская область - 185 случаев;
Тернопольская область - 355 случаев;
Харьковская область - 558 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 507 случаев;
Черкасская область - 254 случая;
Черновицкая область - 587 случаев;
Черниговская область - 66 случаев.
Ранее мы рассказывали, в Академии наук Украины считают, что пик заболеваемости Covid-19 на фоне третьей волны коронавируса ожидается в начале апреля. В целом же новая волна будет значительно стремительнее, чем осенняя.
Также мы писали, что в ВОЗ объявили 2021-й годом ковида и не ждут окончания пандемии в ближайшее время.