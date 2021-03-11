По состоянию на утро четверга, 11 марта, в Украине подтвердились 9 084 новых случая заражения коронавирусом. Антилидерами стала столица, где обнаружили 853 заболевших, и Винницкая область - 659 пациентов.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Меньше всего новых случаев Сovid-19 зарегистрировали за последние 24 часа в Херсонской (44) и Черниговской (66) областях.

За прошедшие сутки больше всего случаев заражения обнаружили в следующих областях:

Киев - 853 случая;

Винницкая область - 659 случаев;

Волынская область - 171 случай;

Днепропетровская область - 339 случаев;

Донецкая область - 276 случаев;

Житомирская область - 384 случая;

Закарпатская область - 463 случая;

Запорожская область - 249 случаев;

Ивано-Франковская область - 533 случая;

Киевская область - 510 случаев;

Кировоградская область - 68 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 600 случаев;

Николаевская область - 143 случая;

Одесская область - 588 случаев;

Полтавская область - 358 случаев;

Ровенская область - 267 случаев;

Сумская область - 185 случаев;

Тернопольская область - 355 случаев;

Харьковская область - 558 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 507 случаев;

Черкасская область - 254 случая;

Черновицкая область - 587 случаев;

Черниговская область - 66 случаев.

Ранее мы рассказывали, в Академии наук Украины считают, что пик заболеваемости Covid-19 на фоне третьей волны коронавируса ожидается в начале апреля. В целом же новая волна будет значительно стремительнее, чем осенняя.

Также мы писали, что в ВОЗ объявили 2021-й годом ковида и не ждут окончания пандемии в ближайшее время.