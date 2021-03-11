Google объявил, что летом 2021 года начнет удерживать с YouTube-блогеров по всему миру налог в казну США за просмотр их роликов в Штатах. Для этого компания требует от своих авторов до конца мая предоставить ей всю необходимую налоговую информацию. Если блогер этого не сделает, с его доходов автоматически удержат 24% дохода.

Об этом сообщается на странице поддержки YouTube.

Однако налогом будет облагаться только та часть дохода, которая получена от американской аудитории ролика.

Требования к удержанию налогов могут различаться в зависимости от страны проживания, наличия права претендовать на льготы по налоговому соглашению и от того, идентифицирует себя блогер как физическое лицо или как компанию.

"Блогеры за пределами США: если вы отправляете налоговую информацию в США, ставки удержания составляют от 0 до 30% от доходов, полученных вами от зрителей в США, и зависят от того, имеет ли ваша страна отношения налогового соглашения с США.

Блогеры из США: Google не будет удерживать налоги с доходов, если вы предоставили действительную налоговую информацию. Большинство авторов из США уже предоставили свою налоговую информацию в США", - объяснили в YouTube.

Ранее мы рассказывали, Google заявила об отказе отслеживать посещение страниц сайтов пользователями для таргетирования рекламы.

Также сообщали, как в Австралии местные власти приняли закон, которым Facebook, Google и другие платформы обязываются платить СМИ за их контент.