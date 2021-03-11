По состоянию на утро четверга, 11 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 9 084 человека.

Напомним, что вчера, 10 марта, в стране был выявлен 6 377 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 707 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 425 522 человек. Выздоровели за последние сутки 5 330 человек (с начала эпидемии - 1 210 246 человек - Ред.).

Умерло за сутки 262 пациента (с начала эпидемии - 27 685 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 4 250 человек. Среди новых зараженных 442 ребенка и 348 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (588 человек), Винницкой области (659), Львовской области (600) и Черновицкой области (587).

В Киеве выявлено 853 случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Бельгии установили, что собаки чуют коронавирус с почти стопроцентной точностью.

Также мы передавали, что защитник итальянской "Ромы" заразился коронавирусом перед самой игрой с "Шахтером" в Лиге Европы.