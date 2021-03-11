Врач и ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий считает, что пик заболеваемости Covid-19 на фоне новой волны коронавируса, которая началась в Украине, ожидается в начале апреля. В целом же новая волна будет значительно стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.

Об этом сообщает НАН Украины.

По мнению ученого весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик выпадет на начало апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 000, а число летальных случаев - 1 000.

"Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие", - добавил он.

Владимир Галицкий выступил за введение в Украине жесткого карантина с остановкой работы общественного транспорта.

Также он советует гражданам не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания, избегать всех необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. По возможности - вакцинироваться.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна.

Также мы рассказывали, что президент Украины выступил за ускорение вакцинации украинцев вместо ввода локдауна.