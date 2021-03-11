Вчера, 10 марта, пограничники Сумского отряда задержали не совсем обычного контрабандиста. Местный житель пытался нелегально пронести на территорию Украины из России 20 голубей в картонных коробках.

При осмотре пернатой контрабанды, пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка "RUS SRSG 2020", что свидетельствует о их принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов".

Об этом передает пресс-служба ГПСУ. Видео задержания размещено в соцсети.

Видео: Державна прикордонна служба України

Задержанный пояснил правоохранителям, что якобы во время поиска собаки, которая сбежала от него в направлении границы, заблудился, а ящики с голубями он просто нашел.

Однако, проверив участок границы, пограничники установили, что мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России и обратно.

Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях. Отметим, что согласно выводам орнитологов при благоприятных условиях голуби могут дожить до 20-25 лет, а некоторые и больше.

Нарушитель задержан для выяснения всех обстоятельств ЧП. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность в соответствии со ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Сейчас силовики решают вопрос, кому передать спасенных "крылатых спортсменов".

Ранее "Страна" сообщала, что впервые в истории Украины пограничники конфисковали катер нарушителей у острова Змеиный.

Так же мы рассказывали, что контрабандисты везли в Европу оружие и монеты Руси на миллион долларов.