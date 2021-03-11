Вчера, 10 марта, городской совет Херсона принял необычное решение. Местные депутаты признали уличных котов и кошек частью экологической системы города. Причем это решение было принято практически единогласно. "За" проголосовали 30 депутатов, против - 1, воздержался тоже 1 и не голосовало три депутата.

Об этом сообщает местный ресурс Depo.Херсон.

Голосование стало ответом на петицию горожан, которая набрала необходимые 250 подписей для рассмотрения на сессии Херсонского горсовета.

Некоторые депутаты в своих репликах при рассмотрении вопроса не могли сдержать смеха. Говорили, что скоро придется рассматривать такие решения по мышам, крысам и воробьям. Но директор коммунального предприятия "Гарантия" Игорь Семенчев пояснил, что решение горсовета о котах может быть основанием для выделения из бюджета средств на прививки для этих животных и их стерилизацию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсоне депутаты горсовета отменили заседание по финансам и бюджету, из-за того что не могут выспаться.

Также мы рассказывали, что в Херсоне мужчина стрелял по трубам и попал в шею подростку.