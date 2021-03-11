Марсоход Perseverance ("Настойчивость") американского космического агентства НАСА, который 18 февраля совершил успешную посадку на Красной планете, продолжает присылать интересные снимки на Землю. Так, 10 марта аппарат сделал несколько снимков собственной тени.

Об этом сообщает Space.com.

Фотограф и журналист из США Кен Кремер смонтировал два фото марсохода в коллаж, чтобы показать очертания ровера и каменистую местность, которую тот только начал исследовать.

Ранее "Страна" рассказывала, как Perseverance впервые проехался по поверхности Марса. Его поездка длилась 33 минуты и транслировалась в прямом эфире. За это время аппарат преодолел всего 6,5 метров.

Мы также подробно описывали, для чего на Красную планету прибыл марсоход НАСА и какова его миссия.