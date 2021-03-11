В среду, 10 марта, из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций украинских военных из стрелкового оружия был ранен один служащий ВСУ. Спасти его врачам не удалось.

Об этом сообщается в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".

Обстрел произошел недалеко от населенного пункта Старогнатовка Донецкой области, что в районе ответственности этой группировки.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - говорится в записи в соцсети.

О действиях противника украинские военные сообщили представителей ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Из-за нарушения перемирия на Донбассе постоянно гибнут гражданские и военные. Так, 1 марта под обстрелами тоже погиб один служащий ВСУ.

А в конце февраля десять служащих ВСУ пострадали из-за обстрелов.