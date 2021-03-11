В Минздраве напомнили, как правильно поддерживать здоровый вес. Речь идет об образе жизни, который включает в себя здоровое питание, регулярную физическую активность и баланс между калориями, которые вы потребляете и тратите.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"С таянием снегов "сходят" и слои одежды из людей, а соцсети переполняются мемами о похудении до лета. Когда дело доходит до похудения, можно потеряться в количестве "модных советов", которые обещают быстрые результаты. Но такие диеты ограничивают потребление питательных веществ, могут быть нездоровыми и в долгосрочной перспективе, как правило, не приносят успеха", - рассказали в ЦОЗ.

В Минздраве сообщили, что проверить, все ли нормально у вас с весом можно с помощью унифицированного показателя - индекса массы тела. Также есть специальный калькулятор для расчета ИМТ.

Помимо этого, можно рассчитать окружность талии. Это второй важный объективный показатель, который дополняет ИМТ и также отражает риск возникновения опасных заболеваний.

В частности, эти показатели можно использовать, как инструменты скрининга, а их результаты - это сигнальный колокольчик. Ваш врач должен также оценить и другие показатели состояния вашего здоровья, ведь причиной избыточного веса может быть не только переедания.

"Учтите свою наследственность, гормональные нарушения, возможно вы продолжалось лечились антибиотиками и поэтому у вас может быть дисбиоз в кишечнике, или недостаточная почечная фильтрация и как следствие отеки, начало менопаузы, хронический стресс и недосыпание. Все это может может негативно отражаться на вашем теле, а соответственно и самочувствии и состоянии здоровья в целом", - говорят в Минздраве.

Также там советуют помнить, что избыточный вес и ожирение может приводить к сокращению продолжительности жизни и является фактором риска ряда хронических заболеваний, так же и недостаточный вес - имеет свои риски для здоровья.

"Чтобы чувствовать себя здоровым - стоит не только соблюдать здоровых привычек в питании и регулярной физической активности, а также следить качеством вашего сна, поддерживать водный баланс, меньше стресуваты и следить за своим ментальным здоровьем", - добавили в ЦОЗ.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, к чему приводит ожирение. В частности, среди возможных заболеваний, к которым приводит ожирение, может проявится сердечно-сосудистые, диабет, не менее 12 видов рака, заболевания печени и органов дыхания, может влиять на психическое здоровье.

Также напомним, что больше половины украинцев живут с лишним весом. Согласно статистике, только 39,6% украинцев имели нормальный вес в 2019 году, тогда как 59,1% населения имели избыточный вес, а 24,8% - ожирение.