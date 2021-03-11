В детском садике №42 Черновцов одну из воспитанниц не поздравили с 8 Марта, так как ее родители не сдали на это деньги. Отец девочки обвинил родительский комитет в поборах и буллинге.

Как пишет информагентство "АСС", пост о ситуации в детсаду опубликовал отец девочки Игорь Лесько в "Фейсбуке". Эту запись широко обсуждали в сообществе "СтопХам Буковины", откуда о ней узнали СМИ.

Лесько опубликовал фотографию из детсада, на которой воспитанники играют подаренными на 8 Марта игрушками, а его дочь сидит отдельно за столом. По его словам, сотрудники учреждения образования прислали ему этот снимок, специально показывая, что его ребенка демонстративно наказали, так как мужчина не сдал деньги на подарок.

В посте Лесько возмутился тем, что "совок продолжается" и родительские комитеты продолжают влиять на образовательный процесс и периодически устраивать поборы.

"Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать "заберите ребенка раньше" или еще как-то решить эту ситуацию педагогически. А они поздравили при всех, а мой ребенок сидел и плакал", – рассказал Лесько журналистам.

Однако вскоре в комментариях отец поблагодарил всех за огласку конфликта и удалил пост со своей страницы.

"Мне звонили из департамента (вероятно, департамента образования горсовета. – Ред.) и сказали, что все "виновные наказаны". К сожалению, виновной сделали воспитательницу, хотя она – только вершина айсберга. Основная ответственность лежит на родителях с их совковым мышлением", – написал мужчина.

В управлении образования Черновицкого горсовета подтвердили слова Лесько, что виновной сделали воспитательницу: ей объявили выговор за нарушение педагогической этики. Администрация детсада также создала комиссию, которая изучает, имел ли место буллинг.

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