Согласно статистике Минздрава, в Украине с 1 по 7 марта ОРВИ и Covid-19 заболели 201 295 человек. Самый высокий показатель в Ивано-Франковской области, наименьший - в Харьковской.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Интенсивный показатель заболеваемости на 9,1% превышает эпидпорог, однако на 10,0% меньше аналогичного периода прошлого сезона", - рассказали в ЦОЗ.

В частности, в большинстве регионов интенсивность эпидпроцесса ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, на низком уровне. Однако:

В Киевской, Сумской, Черкасской и Донецкой областях - средний уровень. Интенсивные показатели заболеваемости ОРВИ превысили эпидпорог от 0,1% до 19,4%.

В Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях - высокий уровень, эпидпорог превышен от 39,0% до 47,1%.

В Ивано-Франковской области очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса - превышение эпидпорога в 2,1 раза.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев заболели ОРВИ и Covid-19 за последнюю неделю февраля. С 22 по 28 февраля 2021 года ОРВИ и Covid-19 заболели 187 200 человек.

Также напомним, что доктор Комаровский объяснил, как отличить новый коронавирус от обычного ОРВИ.