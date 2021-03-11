О способности собак вынюхивать зараженных коронавирусом известно уже довольно давно. Однако исследователи из Гентского университета также обучили шестерых животных делать это практически безошибочно.

Об этом сообщает сайт La Libre.be.

В последние месяцы в Бельгии собаки, которых используют в армии, полиции и пожарное службе, были обучены специалистами обнаруживать присутствие зараженных коронавирусом во время массовых мероприятий.

Ученые провели эксперименты с некоторыми псами и установили, что шесть из них научились вынюхивать инфекцию с точностью в 95% и часто задолго до клинических проявлений инфекции.

"Результаты у этих шести собак очень многообещающие", - сказал один из авторов эксперимента. При этом животные чуют и новые штаммы.

Ученые заявили, что ПЦР-тест пока остается золотым стандартом в выявлении коронавируса, но собака может быть незаменима для моментального выявления инфицированных на массовых мероприятиях.

Однако на дрессировку собак для этих целей уходит несколько месяцев, и не все животные вынюхивают заразу с такой точностью.

По словам исследователей, летом они планируют подготовить сотню талантливых нюхачей, чтобы разные службы привлекали их к работе.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Хельсинки решили привлечь служебных собак для выявлеиня пассажиров с коронавирусом по запаху.

Мы также писали, что сами собаки не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.