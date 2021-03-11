Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о противостоянии с "Шахтером", контратаках "горняков", работе Луиша Каштру и кадровых новостях. Также португалец признался, что не хотел встречаться с "Шахтером" в Лиге Европы.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции сегодня, 10 марта.

"Я хорошо знаю Шахтер. Он создан для того, чтобы выступать на таком уровне - в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Не забывайте, что в этом сезоне Шахтер дважды победил Реал и дважды сыграл вничью с Интером. Думаю, предстоит очень сложный матч. Как по мне, в контратаках Шахтер - один из сильнейших в Европе", - говорит Фонсека.

В ходе пресс-конференции специалист рассказал, как изменился донецкий клуб после его ухода в Рому.

"Остались те же футболисты, но модель игры и тактика поменялись. Я использовал схему 4–2–3–1, а сейчас 4–1–4–1. У Шахтера очень хороший тренер. Команда играет совсем по-новому. Луиш провел хорошую работу. Об основных отличиях я уже сказал: смена модели, что ведет к смене позиций и в принципе игры. Каштру - отличный тренер, и он это показал работой", - говорит тренер.

Португалец также признался, что не хотел встречаться с "Шахтером" в Лиге Европы.

"Будь выбор за мной, я бы не играл. Мне не нравится играть с командами, которые я тренировал, но так складывается. Я бы не играл ни против Шахтера, ни даже против "Браги", с которой мы играли в 1/16 финала Лиги Европы", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер "Шахтера" рассказал о встрече с новым клубом тренера Фонсеки в Лиге Европы.

Также напомним, что матч "Рома" - "Шахтер" пройдет в Италии 11 марта. Ответная встреча в Украине состоится через неделю. "Шахтер" уже начал свободную продажу билетов на матч с "Ромой".