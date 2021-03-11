Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, отравленного вначале марта 2018 года в британском городе Солсбери, выставят на продажу. Перед этим его хочет выкупить муниципальный совет Уилтшира - графства, к которому относится Солсбери.

Об этом сообщает Би-би-си.

Совет Уилтшира объявил о решении купить дом на Кристи-Миллер-роуд после консультаций с местными жителями, живущими по-соседству. Власти намерены перестроить и отремонтировать здание, чтобы затем выставить его на продажу. Как сообщает британская пресса, в доме уже построили новую ванную комнату и две гостиных.

"Будет хорошо, если это здание снова станет жилым домом", - заявил глава совета Филип Уайтхед.

Согласно условиям продажи, здание должно использоваться только как жилая недвижимость, а не как офис, паб или магазин. Помещения нельзя сдавать в субаренду, также никто не должен наживаться на истории отравления разведчика и его дочери.

Ранее "Страна" рассказывала, что отравленных в Солсбери Скрипалей отправили жить в Новую Зеландию под другими именами.

Недавно дочь разведчика Юлия выходила на связь по телефону с оставшимися в России родственниками.