В Москве автомобиль Porsche, за рулем которого находился российский хоккеист Денис Казионов, пробил стену паркинга на третьем этаже в жилом квартале.

Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

На обнародованных снимках видно, что бампер и передние колеса автомобиля повисли в воздухе.

"Водитель автомобиля не справился с управлением", - сообщили в департаменте транспорта Москвы".

В то же время, сам Денис Казионов рассказал, что в тот момент в машине кроме него находились жена и ребенок. Хоккеист заявил, что не справился с управлением из-за скользкого бетонного пола.

"Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит. Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он еще и снегом припорошен. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и все. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке", - говорит хоккеист.

Позже стало известно, что во время происшествия никто не пострадал. Машину, застрявшую в стене, вытащили специалисты Центра организации дорожного движения.

Скриншот: t.me/DtRoad

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