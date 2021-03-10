Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 10 марта провел встречу с послами стран Большой двадцатки (G20). На встрече обсуждалась ситуация на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных. Но с недавних пор режим тишины все чаще нарушается. Ермак обвинил в этом противника и сказал, что из-за его действий Украина теряет своих защитников.

Он заявил о важности соблюдения режима прекращения огня как принципиальном условии для продвижения в переговорах в нормандской и Минском форматах.

Для этого будут обсуждать дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности в рамках Трехсторонней контактной группы, заверил Ермак.

Он также поблагодарил партнеров Украины по Нормандской четверке - Францию и Германию - за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата, на которой будут обсуждать урегулирование конфликта.

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец доложил дипломатам об оперативной ситуации на Донбассе.

Кроме того, Ермак проинформировал послов о проведении в Украине накануне 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал Владимир Зеленский. Он выразил надежду на присутствие на этом мероприятии большого количества партнеров Украины.

Заместитель руководителя Офиса Игорь Жовква добавил, что Крымская платформа, к участию в которой приглашены лидеры стран G20, является прежде всего инструментом для возвращения вопроса Крыма в международную повестку дня.

"Президент Владимир Зеленский хочет говорить о конкретных инструментах деоккупации Крыма, защиты прав людей, живущих на полуострове. Украина хочет представить рабочий инструмент, и мы очень активно работаем над разработкой этого инструмента круглосуточно, - сказал Жовква.

По словам Ермака, команда президента с воодушевлением смотрит на расширение дипломатических, политических, экономических горизонтов взаимодействия со странами Большой двадцатки. Он предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами, наладить работу с соседями на Черном море на высшем уровне.

Заместитель руководителя Офиса Юлия Свириденко выразила убеждение, что Украина в ближайшие месяцы сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом.

Она отметила, что Офис главы государства и правительство фокусируют внимание на политике борьбы с коррупцией, реформе фискальной службы, судебной реформе. Свириденко также подчеркнула важность уменьшения влияния олигархов на украинскую экономику, анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям.

"Мы хотим привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций, повышая свой человеческий потенциал путем наработки опыта, знаний, умений и связей. Мы будем совершать поездки и представлять Украину на всех континентах и ​​будем рады, если вы сможете содействовать налаживанию контактов с вашими инвестиционными фондами и институтами финансового развития", - сказал Ермак, обращаясь к послам стран G20.

Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно, сообщили в Офисе.

Как известно, членом "большой двадцатки" является и Россия. Будут ли ее дипломатов приглашать на эти встречи на Банковой не говорят.

Ранее Ермак заявлял о мирном плане по Донбассу, который якобы ждет одобрения России. Но в Москве о нем не слышали.

Позже советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что план будет презентован только через две-три недели.