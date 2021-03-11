Атака на Ермака: свалят ли фильмом о "вагнеровцах" главу ОП?

Одной из главных тем обсуждения в украинском сегменте интернета вчера стало заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что в понедельник страну ждет некое глобальное событие, которое станет "водоразделом для общества".

Позже он сообщил, что таким событием станет публикация фильма-расследования о "вагнеровцах", летом задержанных в Белоруссии и позже переданных тамошними властями России. Впрочем, судьба самих вагнеровцев уже никого не интересует, поскольку главной стала производная от этой темы – о якобы спланированной операции украинских спецслужб, которую сорвал некто в Офисе президента.

В этом, собственно, и вся подоплека: фильм нужен для возобновления атаки на главу Офиса президента Андрея Ермака. Атака на него, собственно, уже началась, однако пока бьют из мелких орудий: эксперты, преимущественно из лагеря Петра Порошенко, делают заявления о том, что Ермак себя дискредитировал и в этом плане уже сравнялся с предшественником – Андреем Богданом. В общем, общество и президента подводят к выводу, что главу ОП пора менять.

В свержении Ермака действительно заинтересованы многие политики – по одной простой причине: это вызовет новый серьезный кризис власти. За прошедший год глава ОП сумел сформировать собственную систему управления, он является ключевым звеном в контактах Зеленского с крупнейшими олигархами, худо-бедно влияя с их помощью на многие процессы в стране, начиная от информкартинки на крупнейших телеканалах и заканчивая голосованиями в Раде.

Естественно, удаление Ермака вызовет вакуум управления, во время которого и можно будет надавить на Зеленского по многим вопросам и в целом дестабилизировать власть.

Параллельно атака на Ермака идет и со стороны соросят, так как глава ОП в их глазах выглядит главным противником усиления западного влияния на власть и продвижения в нее самих соросят.

Поэтому фильм о "вагнеровцах" должен сыграть роль детонатора, который вынудит президента взорвать бомбу в собственном офисе. Однако пойдет ли все по этому плану – еще вопрос. В понедельник посмотрим.

Заседание СНБО: потребность для страны или информкампания власти

Пока же президент планирует собрать очередное заседание СНБО, на котором якобы будут введены санкции против кого-то, кто еще под них не подпал. Подробности снова держатся в секрете, и логически невозможно понять, кто же еще не удостоился санкций. Хотя, если вспомнить о семьях Медведчука и Козака, то можно прийти только к одному выводу: санкции могут настичь кого угодно, без логики и реальных оснований.

Поэтому с одинаковой степенью вероятности можно ожидать и чего-то серьезного (как в случае с двумя упомянутыми политиками), так и полной туфты вроде санкций против бывшего украинского адмирала Березовского. Потому что на самом деле ставшие регулярными заседания СНБО вызываются вовсе не государственной необходимостью, а новым медиапланом власти.

Перемену в активности власти, произошедшую месяц назад, заметили все. И уже очевидно, что все это – не спонтанные шаги, а реализация конкретной программы, в которой делается все, чтобы, с одной стороны, уменьшить влияние на информпространство основных конкурентов, с другой – чтобы усилить собственное влияние на него.

Поэтому, с одной стороны, закрываются "112", "Ньюсван" и "ЗИК", с другой – каждая неделя проходит по одному сценарию: сначала форумы "Украина 30", а на десерт – заседание СНБО. Таким образом власть формирует собственную повестку дня в течение всей недели, не давая перебить ее чужими сигналами.

План неплох, и он может дать необходимый электоральный эффект, однако только на короткой дистанции. Информационный марафон рано или поздно надоест, и понадобятся конкретные дела, чтобы поддерживать взятый темп. А вот с делами у власти пока не густо.

Весна – время жестких локдаунов?

К тому же, во весь рост опять встает проблема коронавируса. Вчерашние сводки уже напоминают худшие времена конца осени, а по некоторым параметрам даже превосходят тот пик.

Количество новых больных – более 6 тысяч, количество смертей за сутки – более 200, сразу в шести регионах (включая Киев) превышена норма по заполняемости инфекционных отделений.

Все это требует экстренных мер, и они начинают вводиться: в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях отменили пригородные поезда, чего не было со времен прошлогоднего весеннего локдауна. Кроме того, снова внедряется летняя практика, когда поезда через целые районы проходят без остановок.

В этом плане очень хорошо, что уже нет местных выборов и потому мэры городов не бунтуют. Вчера ивано-франковская власть даже не стала протестовать против остановки троллейбусов в городе.

Однако всего этого может оказаться недостаточно, а на более серьезные меры власть может и не решиться. Между тем, липовый январский локдаун оказал плохую услугу всей стране: именно после него местные власти перестали всерьез относиться к карантинным мерам. Следствием этого и стал "Буковель", работающий в самой красной зоне, который уже полностью оправдывает известное выражение "пир во время чумы".

Еще одним следствием того, что январский псевдолокдаун расслабил местные власти, стало снижение внимания к созданию новых инфекционных отделений. Как результат, катастрофическая ситуация в ивано-франковских больницах и кризис еще в пяти регионах.

Хуже всего то, что вернуть дисциплинированный подход к антиэпидемическим мерам уже не получится: верхи не смогут, низы не захотят. Единственное, что сейчас могло бы исправить ситуацию, – по-настоящему массовая вакцинация. Судя по всему, на это и собирается делать упор власть. Вот только одного пиара недостаточно, нужно еще чтобы было чем уколоться и было где. А пока для абсолютного большинства граждан и нечем, и негде.

Сдаст ли Зеленский Коломойского Западу?

Фильм о "вагнеровцах" может стать не единственной атакой на власть, которая произойдет в ближайшее время. Вчера Евросоюз официально выступил с одобрением решения США ввести санкции против Игоря Коломойского – тем самым дав понять Зеленскому, что "обнуление" олигарха, сделавшего его президентом, является общим требованием Запада. И с ним необходимо считаться.

Вчера же стало известно, что два комитета Верховной Рады одобрили законопроект, которым возвращается уголовная ответственность за ложь в декларациях. И этот закон может стать не меньшим подкопом под власть, чем атака на Коломойского.

Основная цель преследования олигарха Западом – устранить альтернативный центр влияния на власть. Основная цель введения уголовной ответственности за ложь в декларациях – вернуть политическую элиту под контроль антикоррупционных органов. То есть того же Запада.

В прошлом году президент показал, что может сопротивляться подобным требованиям. Однако это было во времена Дональда Трампа, когда американская власть была занята междоусобными войнами и в силу этого не могла плотно заниматься внешнеполитическими проблемами.

Сегодня власть в Вашингтоне консолидирована, и одной из ее главных задач является восстановление контроля над внешним миром, частично утраченного в 2020-м. И тут Зеленскому нужно понять: если все его действия будут подчинены ожиданию звонка от Джо Байдена, то это приведет лишь к потере реальной власти. Потому что, видимо, Байден позвонит лишь тогда, когда все требования Запада будут выполнены.

И есть лишь один способ дождаться звонка раньше – отказаться выполнять все эти требования. Пример Путина показывает, что это срабатывает лучше.

Международный скандал: почему Шухевич остался героем при Зеленском?

Тем временем Украина влипла в очередной международный "идеологический" скандал. Точкой отсчета для него стало решение Тернопольского горсовета присвоить местному стадиону имя лидера УПА и гауптмана дивизии СС "Галичина" Романа Шухевича.

Решение, безусловно, странное, поскольку конкретно к Тернополю львовянин Шухевич отношения не имел (впрочем, после появления проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве это уже неудивительно). И не самое умное, поскольку вполне прогнозируемо привело к конфликтам с Израилем и Польшей.

Посол Израиля отреагировал по горячим следам – сразу после решения Тернопольского горсовета. А вчера стало известно, что мэрия польского Замостья отказалась от сотрудничества с Тернополем из-за нового витка прославления вождя УПА, "ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах".

В принципе, подобные конфликты уже не новость – они возникают регулярно, начиная с 2015 года, когда был принят закон о героизации УПА. Проблема только в том, что все это происходит уже не при Порошенко, а при Зеленском, от которого ожидали исправления хотя бы самых скандальных перегибов прошлого режима.

Впрочем, внутри страны этого ожидать уже перестали. Теперь перестают ожидать и за рубежом.