В связи со сложной ситуацией с Covid-19 в Черногории правительство вводит локдаун в 11 муниципалитетах, предусматривающий закрытие почти всех заведений, парков и ограничение передвижения.

Об этом сообщает портал Vijesti в среду, 10 марта.

Начиная с 11 марта в течение 7 дней ограничения будут действовать почти во всех крупных городах: Подгорице, Которе, Будве, Герцег-Нови, Тивате, Цетине, Никшиче, Баре, Ульцине, Плужине и Плевле.

В частности, критерием для введения таких мер стал показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, более 800. Локдаун предусматривает закрытие торговых центров, фитнес центров и спортзалов, казино и букмекерских контор (рестораны закрыли еще раньше), закрытие парков.

Помимо этого, жителям этих муниципалитетов запрещено выезжать за их пределы, если в пункте следования эпидемическая ситуация лучше - кроме предусмотренных исключений.

С 12 марта закрываются детсады, школы полностью переходят на дистанционное обучение с 11 марта. Границы с соседними Сербией, Косово, Боснией и Герцеговиной и Албанией останутся открытыми.

"Для въезда в Черногорию граждане Черногории, иностранцы, имеющие постоянное или временное место жительства в Черногории, а также иностранцы, если они не въезжают из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово или Албании, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, не старше 48 часов, или положительный серологический тест на антитела IgG, не старше одного месяца, или предоставить справку о вакцинации от коронавируса", - добавили в материале.

Также в Черногории продолжает действовать ночной комендантский час с 9:00 вечера до 5:00 утра.

Отметим, что всего с начала пандемии в Черногории выявлено 81,4 тысячи случаев коронавируса, включая 1,1 тыс. летальных.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Черногории хочет запретить въезд в страну без тестов на коронавирус. По его словам, за 11 месяцев от коронавируса умерли более тысячи черногорских граждан.

Также напомним, что из-за коронавируса Финляндию с 8 марта закроют на трехнедельный локдаун. Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.