Выявленный в декабре в Великобритании ранее неизвестный штамм коронавируса на 64% смертоноснее, чем другие варианты вируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты исследования, проведенного в Эксетерском университете.

Авторы работы сравнили данные примерно 55 тысяч пар людей, у которых выявили коронавирус в период между октябрем и январем. Также за ними наблюдали в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по таким параметрам, как возраст, пол и этническая принадлежность.

Профессор клеточной микробиологии в Редингском университете Саймон Кларк заявил, что высокая летальность вместе с быстрым распространением означают, что этот вариант вируса представляет серьезную проблему для систем здравоохранения и политических стратегов.

Между тем 9 марта министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что британский штамм коронавируса уже есть в Украине.

"Страна" разбиралась, чем опасен этот штамм.