Астрономы обнаружили, что звезда K2-138 в созвездии Водолея имеет планетарную систему из шести планет. Ранее считалось, что у нее меньше планет. Пять планет - это газовые или ледяные гиганты, а одна относится к классу суперземель.

Об этом сообщает Sci-News.

Звезда K2-138 расположена на расстоянии 792 световых лет от нас, она немного меньше и холоднее Солнца. Ее масса составляет 0,93 массы Солнца, радиус - около 0,92 солнечного, светимость - около 0,517 солнечной.

В 2018 году команда профессиональных астрономов и любителей проанализировала данные, собранные орбитальным телескопом "Кеплер", и обнаружила, что вокруг звезды вращаются пять планет. Они получили обозначения K2-138b, c, d, e и f в порядке расположения от их родительской звезды. K2-138b потенциально может быть каменистой, но K2-138c, d, e и f, вероятно, содержат большое количество льда и газа. Периоды обращения этих планет сравнительно малы: 2,35, 3,56, 5,40, 8,26 и 12,76 суток. Они обращаются вокруг своей звезды по концентрическим кругам, образуя плотно упакованную планетную систему, в отличие от нашей эллиптической и обширной Солнечной системы.

В исследовании 2018 года были замечены два дополнительных транзита с периодом примерно 42 дня, которые указывали на возможность существования шестой планеты (K2-138g). Но эта гипотеза оставалась неподтвержденной, так как существовала вероятность, что эти транзиты относятся к двум разным долгопериодическим планетам.

В нынешней работе астрономы дополнительно привлекли информацию инфракрасного космического телескопа Spitzer.

"Мы наблюдали K2-138 с помощью инфракрасной матричной камеры космического телескопа NASA Spitzer в предсказанное время прохождения предполагаемой шестой планеты", - отметили ученые.

Используя новые данные, астрономы подтвердили орбитальный период шестой планеты, равный 41,966 суток, и измерили ее радиус, который оказался в 3,4 раза больше, чем у Земли. В результате звезда K2-138 стала десятой известной науке звездой с системой из шести или более экзопланет.

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