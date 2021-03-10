Трое из пострадавших украинцев, которые попали в автокатастрофу в Польше 6 марта, попросили о помощи психологов. 22 украинца остаются в больницах, в ближайшее время врачи планируют выписать троих пациентов.

Об этом со ссылкой на генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка пишет "Укринформ".

"На сегодняшний день из больниц планируют выписать трех человек, но пока неизвестно, когда это произойдет", - рассказал генконсул, отметив, что сейчас 22 пострадавших остаются в больницах, состояние двоих из них очень тяжелое.

Помимо этого, трое пострадавших попросили помощи относительно советов психологов, им стараются помочь в этом. По словам Павлюка, эти люди тяжело переносят пережитое, в частности, жалуются на страх путешествовать транспортными средствами.

Также генконсул заявил, что похоронная фирма готовит документы для перевозки тел пяти погибших в ДТП в Украину. Их транспортируют, как только все документы будут готовы.

Павлюк также поблагодарил воеводу Подкарпатского воеводства Еву Ленярт, которая лично координировала спасательную операцию, за всестороннюю помощь всех служб в спасении и лечении граждан Украины. В то же время он проинформировал воеводу об инциденте в больнице в городе Ярославе, администрация которой длительное время отказывалась лечить двух пациентов без страхового полиса.

По словам дипломата, страховка у этих людей была, но после аварии они не могли найти свои полисы. После его вмешательства людям оказали помощь и провели необходимые операции. Генконсул отметил, что воевода пообещала обсудить ситуацию с администрацией этой больницы, чтобы избежать таких случаев в будущем.

Ранее "Страна" сообщала, что ДТП в Польше в ночь на 6 марта, в котором погибли шесть украинцев, произошло на автостраде А4 в Подкарпатье. Около села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву. Количество раненных возросло с 15 до 34.

Также напомним, что часть украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, отправились домой. Другие пострадавшие обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой.