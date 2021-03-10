Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные штаты будут укреплять помощь Украине.

Заявление прозвучало 10 марта во время выступления госсекретаря США в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

"Мы твердо поддерживаем Украину. Мы намерены укреплять эту поддержку - идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях (Украины - Ред.) по укреплению ее демократии", - заверил Блинкен.

Правда, он не привел подробностей, в чем именно будет заключаться поддержка.

Ранее во время того же выступления глава Госдепа сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против газопровода "Северный поток - 2", но не назвал, когда это произойдет.

Между тем Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину для принятия участия в саммите Крымской платформы и празднования 30-й годовщины независимости в Киеве.