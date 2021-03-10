Администрация США рассматривает возможность применения новых санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом 10 марта заявил глава Государственного департамента Энтони Блинкен во время выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

"Мы продолжаем процесс определения возможных дальнейших санкций", - сказал госсекретарь.

Несколько конгрессменов на слушаниях призвали Блинкена побыстрее ввести дополнительные санкции против газопровода, напомнив ему, что администрация в соответствии с принятым ранее Конгрессом законом обязана это сделать.

Блинкен, отвечая на вопросы, не стал сообщать, когда можно ждать новых ограничительных мер.

Ранее в марте представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что следующий плановый отчёт госдепартамента по "Северному потоку - 2" и санкциям по этому проекту ожидается в мае. При этом многие конгрессмены призывают Белый дом ускорить процесс введения санкций.

Между тем датский регулятор получил график строительства нитки А газопровода "Северный поток - 2", что является условием продолжения строительства магистрали.

Ранее "Страна" сообщала, что к запуску "Северного потока - 2" Украина заготовила несколько сценариев действий.