Журналист Дмитрий Гордон подтвердил предположение "Страны" о том, что анонсируя некое важное для Украины событии 15 марта, имел в виду выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах".

Об этом он сказал в интервью "Эху Москвы".

"Насколько я знаю, 15 марта планируется выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах", - признался украинский журналист.

Правда, он не исключил, что фильм может выйти позже на неделю-две, так как сейчас Bellingcat берет интервью у сотрудников Офиса президента в Киеве.

Напомним, Гордон таинственно предрекал, что 15 марта Украину ждут тяжелейшие испытания.

Ранее "Страна" анализировала, почему в Британии начали расследование по "вагнеровцам", которых украинские спецслужбы пытались выманить в Киев, но кто-то на самом верху эту комбинацию сорвал.