Кабмин внес изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что позволит правоохранителям осуществлять определенные действия на этапе досудебного следствия.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров без обсуждения.

"Изменения и дополнения в Перечень разработаны по результатам проведенного мониторинга наркоситуации совместно с правоохранительными органами, научно-исследовательскими и экспертными учреждениями относительно изъятий из незаконного оборота, проведенных экспертных исследований и экспертиз, и фактов отравлений или летальных случаев в результате употребления веществ не по медицинскому назначению", - говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что изменения были разработаны с учетом рекомендаций ВОЗ и решений Комиссии ООН по наркотическим средствам.

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