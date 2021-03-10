В Лодзьском воеводстве Польши пограничники задержали трех граждан Украины, которые занимались изготовлением фиктивных документов, а также оказанием содействия в нахождении в Польше для более тысячи иностранцев вопреки действующему законодательству.

Об этом сообщает представитель Пограничной службы Польши Кшиштоф Гжех.

В частности, Гжех отметил, что эти лица за материальное вознаграждение помогали регистрировать в управлениях труда заявления от работодателей о намерении трудоустройства иностранцев, получать в воеводских органах разрешения на работу без фактического намерения трудоустройства лиц. Для этого они использовали людей, которые часто не осознавали, что они участвуют в незаконных действиях.

"Оценивается, что своими действиями они посодействовали в пребывании в Польше более тысячи иностранцев", - говорит пограничник.

Помимо этого, он сообщил, что во время обысков изъяты доказательства нелегальной деятельности - электронные носители, разрешения на труд для иностранцев, корреспонденция с органами власти, банковские карточки, сфальсифицированные медицинские справки, сим-карты, документация, касающаяся решений воеводы, печати различных фирм, поддельная карта пребывания.

В то же время, районная прокуратура города Поддембице применила меры пресечения в отношении трех украинцев, запретив им выезжать за пределы Польши, изъяла загранпаспорта и обязала регулярно являться в полицейский участок.

"В отношении одного из граждан Украины начато административное производство о необходимости оставления им границ Польши по соображениям национальной безопасности страны и запрете ему въезжать в РП и ЕС на 5 лет", - добавили в Погранично службе.

Ранее "Страна" сообщала, что на границе с Польшей пограничники задержали убийцу, которого искали 5 лет. Сотрудники пограничной службы передали его представителям Национальной полиции.

Также напомним, что в Польше задержали более 100 украинцев и молдован с фальшивыми документами. Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.