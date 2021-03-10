В связи с введением санкций США против олигарха Игоря Коломойского Офис президента распространил для депутатов от "Слуги народа" темники, о чем им говорить на эфирах по этой теме.

Темники оказались в распоряжении "Страны"

Депутатам рекомендуется говорить, что вольготные времена, как при Порошенко, для олигарха закончились. При Зеленском с ним наверняка разберутся.

Приводим соответствующие цитаты.

"Именно при каденции Владимира Зеленского соответствующим расследованиям перестали мешать и это позволило, среди прочего, провести операцию по недопущению побега за границу на частном самолете из Днепра одного из экс-топ-менеджеров "ПриватБанка".

Также при каденции Владимира Зеленского весной 2020 г. был принят комплексный банковский закон, который закреплял результаты трансформации банковского сектора, проведенной в 2014-2017 годах. Если бы тогдашняя власть действовала цивилизованно, то такой закон был бы принят еще в те годы, когда происходила трансформация банковского сектора. Но Порошенко любил делать все в ручном режиме и оставлять зацепки, чтобы торговаться с бывшими владельцами закрытых банков. Поэтому был не заинтересован в принятии соответствующего закона, который снимал бы угрозу отката банковской реформы. В том числе и ситуации с "ПриватБанком". Это сделал только Зеленский.

Любая из наших властей с 2008 года могла бы поставить точку в схемах в "ПриватБанке", если бы этого хотела. Но все они, начиная от Ющенко-Тимошенко и заканчивая Порошенко, закрывали глаза на то, что происходило в банковской сфере и тем более не хотели доводить схемы в банках до уголовных приговоров.

Во времена Зеленского такого нет и близко. Президент и власть в целом сейчас решают проблемы, которые создали - не без своей выгоды - в течение более чем десятилетия до нас.

Ни один олигарх, и в частности Игорь Коломойский, уже не сможет получить от политического руководства государства крышу, которую они получали во времена любой власти, включая Порошенко.

Деятельность Коломойского расследуется в том числе и в Украине. Поэтому независимо от того, что будет в США, следствие у нас будет продолжаться. Помогать Коломойскому или защищать его никто во власти не будет. Вы видели, что когда надо было осуществить следственные действия в отношении лица, которое связывают с Коломойским, даже посадили самолет, следовавший за границу. То есть Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть".

Ранее "Страна" анализировала, зачем США ввели санкции против Коломойского.

Мы также рассказывали, как сняли с самолета бывшего топа "ПриватБанка".