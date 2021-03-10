В связи с ростом заболеваемости Covid-19 и ОРВИ в Киевской области часть школ ушла на каникулы досрочно.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

"В связи со стремительным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями в шести учреждениях общего среднего образования Киевской области весенние каникулы продлятся с 9 по 14 марта", - заявили в пресс-центре.

В данный момент на каникулах находятся ученики Калиновской, Дымерской, Немешаевской, Березанской громад.

В администрации также сообщили, что в 47 территориальных громадах области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 громадах - с 29 марта по 4 апреля.

"На Киевщине значительно возросло количество больных Covid-19 и ОРВИ, поэтому власть применяет комплексные меры для нераспространения заболевания. Школьные каникулы могут способствовать ограничению социальных контактов и снижению рисков распространения вирусов. Вместе с тем в Киевской области продолжается кампания по вакцинации, которая позволит сформировать коллективный иммунитет", - рассказал председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Также он отметил, что на сегодняшний день первую дозу вакцины в Киевской области получили 1 тысяча 429 человек.

Скриншот: facebook.com/koda.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что школы Львовской области могут уйти на каникулы досрочно из-за коронавируса. Кроме того, комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта.

Помимо этого, весенние каникулы для школьников Винницы начнутся на две недели раньше. В частности, в городе весенние каникулы начнутся 9 марта и продлятся до 15 марта включительно.