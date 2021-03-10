Верховный суд сообщил информацию о состоянии рассмотрения дел по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 №43/2021 о закрытии телеканалов "112 Украина", "Ньюсван" и "Зик". Заседания по рассмотрению исков пройдут в марте и апреле.

Об этом сообщает Телеграм-канал Верховного суда.

В Верховном суде отметили, что иск подан ООО "ТВ Выбор", и в нем оспаривается п.3 приложения №2 к указу Зеленского о решении Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других санкций, согласно которому применены санкции к истцу.

"Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 6 апреля 2021 в 10:00", - говорится в посте.

9 марта также было открыто производство по административному делу № 9901/39/21 по иску Тараса Козака о признании противоправным и отмене указа (приложение №1 к решению СНБОУ), согласно которому применены санкции к истцу. Это дело назначено к рассмотрению в судебном заседании того же 6 апреля, но в 14:00.

Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 19 апреля 2021 в 14:00 по рассмотрению дела №9901/33/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации", в которой оспаривается п. 8 приложения № 2 к решению СНБО, введенного в действие указом №43/2021.

В Верховном суде напомнили, что дело №9901/26/21 по иску гражданина, оспаривающего приложение №2 к решению СНБО, назначено к рассмотрению на 15 марта в 12:00.

По делу №9901/42/21 по иску ООО "Лидер ТВ", которым обжалован п.5 приложения № 2, принято решение о рассмотрении в судебном заседании 29 марта в 11:00.

Также 29 марта в 14:00 состоится судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО "Новости 24 часа", в котором обжалуется п. 7 приложения №2.

Дело № 9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ", которым обжалован п. 2 приложения №2, рассмотрят в судебном порядке 5 апреля в 11:00.

Также открыто производство и назначено на 7 апреля в 16:30 судебное заседание по рассмотрению дела №9901/47/21 по иску ООО "Ариадна ТВ", в котором обжалуется п.1 приложения №2 куУказу № 43/2021.

А дело № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", в котором истец просит признать противоправным и недействительным п. 4 приложения № 2, назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 12 апреля в 14: 00.

Кроме этого, 5 марта 2021 постановлением по делу № 9901/51/21 оставлено без движения исковое заявление ООО "Партнер ТВ", в котором истец просит признать противоправным и недействительным п.6 приложения № 2 к указу № 43/2021. Суд предоставил истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков путем предоставления уточненной искового заявления.

В начале февраля "Страна" подробно освещала ситуацию с закрытием трех каналов.

Мы также сообщали о рассмотрении 15 марта в суде одного из исков по делу о телеканалах.