"Страна" узнала имена двух подозреваемых в изнасиловании 19-летней девушки.

Об этом нашему изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

Вот данные по двум задержанным, которые оказались в распоряжении "Страны":

Ибрагимов Ильгар Байрам Огли, дата рождения - 13.12.1985 год.

Ильгар Байрам Огли, дата рождения - 13.12.1985 год. Маликзаде Таваккул, дата рождения - 12.12.1978 года.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел днем ранее - во вторник, 9 марта. В Киеве девушка вызвала такси, но перепутала автомобили и случайно села в машину к двум незнакомым мужчинам, которые отвезли ее в село и изнасиловали. Правоохранители задержали одного из насильников, им оказался 42-летний гражданин Азербайджана.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко рассказал "Стране", что полиция задержала второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки в Киеве.