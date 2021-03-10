В Кременчуге Полтавской области две женщины схватили на мосту мужчину, который хотел покончить с собой, прыгнув в воду. Они смогли удержать его только на своих руках до прибытия правоохранителей.

Об этом сообщается в Фейсбуке патрульной полиции Кременчуга.

Как сказано в записи, на днях совместный экипаж патрульных и нацгвардейцев получил информацию о том, что на Крюковском мосту мужчина пытается покончить с собой. Оперативно прибыв на вызов, стражи порядка увидели двух женщин, которые держали мужчину, намеревавшегося прыгнуть в воду.

Медлить времени не было, и патрульные с нацгвардейцами начали действовать: обвязали гражданина веревкой и затянули на мост, где его уже ждали врачи.



Правоохранители поблагодарили женщин за неравнодушие, человечность и гражданскую позицию, благодаря которой удалось спасти человеческую жизнь.

Ранее "Страна" рассказывала, как полицейский спас киевлянина, намеревавшегося покончить с жизнью, спрыгнув с парапета на проезжую часть.

Мы также описывали похожий случай в Днепре: там таксист спас женщину, которая собиралась прыгать с моста.