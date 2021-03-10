В Ивано-Франковске на базе городской поликлиники №2 обустроят дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19.

Об этом 10 марта сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив.

По словам городского главы, на оборудование госпиталя уйдет несколько дней.

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе городской поликлиники №2, которая на ул. Длинной, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал мэр.

Он призвал жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием.

"Так как сейчас, если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимы", - констатировал Марцинкив.

Вчера мэр заявил, что в городе зарегистрирована наибольшая заболеваемость и смертность от коронавируса за все время пандемии.

Между тем на критическую ситуацию в некоторых регионах вакцинация от коронавируса в Украине продвигается крайне медленно.