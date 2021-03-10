Бывший спортсмен-фехтовальщик, а ныне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах избран на новый срок. Он возглавляет МОК с 2013 года.

Решение о переизбрании Баха приняла 137-я сессия МОК, которая проходит в онлайн-формате. Ее трансляция ведется на YouTube-канале МОК.

На выборах 67-летний Бах был единственным кандидатом. В результате его кандидатуру поддержали 93 человека, четверо воздержались, а один делегат проголосовал против.

"Я благодарен за доверие, которое оказано мне", - коротко прокомментировал Бах свое переизбрание.

Он будет возглавлять Комитет до 2025 года.

На днях "Страна" сообщала о том, что МОК отказался признавать сына Лукашенко Виктора президентом Олимпийского комитета Беларуси.

Мы также приводили мнение о проведении Олимпиады в Токио, которая должна пройти летом.