Бывшего начальника инженерной службы подозревают в халатном отношении к службе из-за гибели троих военнослужащих в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона сообщено о подозрении бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей по факту небрежного отношения к военной службе", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Кроме того, он не проинформировал командование об их местонахождении не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов, что привело к гибели 14 февраля 2021 года трех военнослужащих в результате взрыва мин.

Напомним, 14 февраля, в Бахмутском районе Донецкой области, который находится недалеко от населенного пункта Новолуганское, погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. В связи с этим ГБР открыло уголовное дело.

Также президент Зеленский раскрыл детали гибели трех бойцов на Донбассе и дал 10 дней на поиск виновных.