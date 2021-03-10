Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию с овчарками президента США Джо Байдена, которых якобы отлучили от резиденции главы государства после инцидента с укусом охранника.

По ее словам, собак на время отдали друзьям Байденов, и это было запланировано еще до происшествия с нападением.

Об этом Псаки рассказала во время брифинга в Белом доме 9 марта.

По словам пресс-секретаря, трехлетнего Мейджора и 13-летнего Чемпа давно планировали отправить в Делавэр к друзьям Байденов, чтобы за ними присмотрели, пока первая леди Джил Байден будет совершать трехдневный визит к военным.

"Чемп и Мейджор, собаки президента и собаки первой леди, - члены семьи, они все еще привыкают к своему новому окружению и новым людям", - сказала Псаки, добавив, что Мейджор "был удивлен" незнакомцу в понедельник, поэтому и укусил его.

Вместе с тем Псаки не подтвердила, что это был сотрудник службы безопасности. Также она добавила, что собаки вскоре вернутся в Белый дом.

Ранее "Страна" сообщала о нападении 8 марта одного из псов президента США на человека.

Мы также приводили первый комментарий инцидента из уст Псаки.