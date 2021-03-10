Власти аннексированного Крыма собираются подать в суд на Украину из-за водной блокады. Об этом заявил председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов на заседании президиума этого органа.

О подачи иска сообщает телеканал "Первый севастопольский".

Константинов уже поручил профильным комитетам подсчитать сумму ущерба, который нанесен полуострову из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Речь идет об инфраструктуре канала, сельскохозяйственной отрасли и экологии региона. Туда же хотят включить компенсацию за последствия аварии на заводе "Крымский титан" в 2018 году.

"Кроме того, нужно учесть стоимость всех мероприятий, которые проводятся федеральными властями, республиканскими и местными органами власти и простыми гражданами, которые вынуждены в такой ситуации бурить скважины за свои личные средства, чтобы как-то спасаться. Все это должно лечь в сумму конкретных претензий", - сказал Константинов.

По его словам, ответчиками по этому иску должны стать украинские политики, призывавшие к водной блокаде полуострова и непосредственно осуществлявшие ее.

"Это наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы вода была перекрыта. Это небезызвестные Сенченко (экс-нардеп "Батькивщины" Андрей Сенченко - Ред.), Чубаров (глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров - Ред.) и иже с ними, которые неоднократно публично призывали к нанесению как можно большего ущерба Крыму", - перечислил Константинов.

В комментарии журналистам он добавил, что иск к Украине по водной блокаде будет не единственным.

"Это начало большой претензионной работы. Следом у нас энергоблокада, на ликвидацию ущерба от которой пришлось потратить миллиарды рублей, это транспортная и продуктовая блокада. Мы сначала должны доказать это в наших российских судах, закрепиться в нашей юрисдикции, а потом дальше будем апеллировать к международным инстанциям в соответствии с нормами. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере", - заверил Константинов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации с "Крымским титаном", когда там произошла авария.

Мы также сообщали, что у Зеленского заговорили о строительстве дамбы в Крым, чтобы окончательно перекрыть поступление на полуостров воды.