В Украину 25 марта прибывает первая партия вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac. Об этом сообщил импортер препарата - компания "Лекхим".

9 марта эта вакцина была одобрена к применению в Украине. Накануне руководство страны заключило контакт на поставку 1,9 млн доз за бюджетные средства (их хватит на миллион украинцев). Также импортер заявляет о поставке еще нескольких миллионов доз на свободный рынок.

Власти заявляли, что в нынешний медицинский транш войдет 700 тысяч доз.

До этого - ровно месяц назад - в Киев привезли индийскую вакцину "Ковишилд". Из-за не очень высокой эффективности и сообщений о побочных эффектах многие граждане восприняли ее появление без особого энтузиазма. Вакцинация поэтому движется очень медленно.

При этом, согласно опросам, доверие к новой вакцине - "Коронаваку" - в Украине пока что еще ниже, чем к его индийскому собрату - один процент против трех. Поэтому ускорения вакцинации ожидать не приходится. Тем более, что эффективность этой вакцины еще ниже, чем у индийского клона "АстраЗенеки".

"Страна" рассказывает, что известно китайском "Синоваке", которым будут прививать украинцев.

Особенность вакцины "Синовак"

Структура вакцины "Синовак" кардинально отличается от американской, российской и британской.

Одна делается не по современной, а по старой технологии - из "убитого" (инактивированного) природного вируса. Именно поэтому такие препараты пока не показывают выдающиеся результаты эффективности (об этом пойдет речь далее).

Поскольку за основу берется не белок и РНК, а "убитый" реальный вирус, производство должно организовываться на высочайшем уровне. Биологическую безопасность на заводе и при использовании важно соблюдать на 100%, в противном случае введение может быть чревато плохими последствиями.

Вакцина "Синовак" выпускается сразу в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.

Эффективность

На официальном сайте китайской компании указывается, что испытания препарата проводились Бразилии, Турции, Индонезии и Чили.

По результатам исследований общая эффективность вакцины "Синовак" составила 50,65% (в медицинском журнале Lancet записано 50,4%). Это означает, что половина привитых могут заболеть. Этот результат еще ниже, чем у "Ковишилда", чья эффективность, по разным данным, колеблется от 60 до 70 процентов.

Если после иммунизации ковид будет зафиксирован, 83,70% перенесут его в легкой форме. От тяжелой формы и смерти, заявляют китайские ученые, их инъекции защищают на 100%.

Ранее Максим Степанов заявлял, что Украина закупит только такую вакцину, которая будет эффективна более чем на 70%. Новых вводных по этому поводу Минздрав не озвучил. Но вероятно, позиция изменилась.

В экспертных кругах китайскую разработку в целом характеризуют как провальную, поскольку она едва получила право использоваться в принципе (для этого надо 50%+).

В связи тем, что в Украину уже пришел новый - британский - штамм коронавируса, важно знать, борется ли с ним "Синовак".

По результатам третьей фазы испытаний, собранным к 16 декабря 2020 года, китайские ученые не указывали, будет ли эффективен их препарат против новых вариантов вируса. Научное сообщество предполагает, что нет.

Британский ученый Петер Инглиш 6 февраля опубликовал статью в журнале Science media centre. В публикации доктор медицинских наук разложил по полочкам архитектуру "Синовака" и в завершении сделал вывод: "Я не уверен, насколько легко будет доработать технологию, чтобы охватить новые варианты".

Противопоказания

В открытом доступе размещена инструкция по применению вакцины "Синовак" на китайском языке. "Страна" перевела оттуда главное - противопоказания и побочные эффекты.

Производитель начинает инструкцию с того, что доказательств эффективной защиты для людей 60 лет и старше недостаточно.

В журнале Lancet ученые дополняют: у всех участников испытаний старше 60 лет наблюдались побочные легкие или средние реакции после введения первой дозы. Если уменьшать дозу, препарат работал.

Резюме: людям пред- и пенсионного возраста производитель советуют вводить вакцину учитывая все возможные риски.

Далее приводится список людей, которым вакцину вводить не рекомендовано:

Людям, у которых в прошлом были тяжелые аллергические реакции на вакцины (например, острые аллергические реакции, ангионевротический отек, затрудненное дыхание);

Людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями, такими как поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующая болезнь;

Пациентам с неконтролируемыми тяжелыми хроническими заболеваниями;

Беременным или кормящим женщинам.

С осторожностью принимать решение о вакцинации "Синовак" советует:

Людям с острыми заболеваниями и эпизодами хронических заболеваний, переживавшим ранее аллергию и лихорадку;

Пациентам с диабетом и тем, у кого в личном или семейном анамнезе наблюдались судороги, эпилепсия, энцефалопатия или психические заболевания;

Людям с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови. У них препарат может вызвать внутренние кровотечение.

Вакцина не тестирована на людях, у которых есть злокачественные опухоли, нефротический синдром и СПИД. Китайский разработчик указывает, что принимать решение об иммунизации такие люди должны "основываясь на личных соображениях". Употребляющим наркотики рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом.

Гражданам, которым вводят иммуноглобулин, следует вакцинировать с интервалом не менее одного месяца, чтобы не повлиять на иммунный эффект.

Запрещается использовать вакцину повторно всем, у кого после вакцинации наблюдается ненормальная неврологическая реакция.

Отдельным пунктом китайцы выносят женщин детородного возраста. Записано, что данных, собранных в ходе клинических испытаний, недостаточно. Поэтому производитель не может судить о всех возможных рисках аномальной беременности после вакцинации.

Вакцинацию нельзя совмещать с приемом таких препаратов:

иммунодепрессанты,

химиотерапевтические средства,

антиметаболиты,

алкилирующие агенты,

цитотоксические препараты,

кортикостероиды.

Побочные эффекты

Очень частые побочные эффекты:

боль в месте вакцинации,

головная боль,

усталость.

Частые:

отек, зуд, эритема, уплотнение в месте инъекции,

мышечная боль,

тошнота,

диарея,

боль в суставах,

кашель,

озноб,

зуд,

потеря аппетита,

насморк и заложенность носа,

боль в горле,

боль в животе.

Редкие:

повышенная температура в месте вакцинации,

рвота,

аллергические реакции,

патологии кожи и слизистых оболочек,

высокая температура,

тремор,

отечность,

головокружение,

сонливость.

Очень редкие:

мышечные судороги,

отек век,

кровотечение из носа,

вздутие живота,

запор,

потеря запаха,

воспаление глаз.

Других аномалий после вакцинации по состоянию на 3 февраля 2021 года производитель не зафиксировал.

Вакцина CoronaVac производства Sinovac - инстукция по применению

В каких странах одобрена "Синовак"

Вакцина "Синовак" одобрена к применению в таких странах:

Азербайджан,

Бразилия,

Чили,

Китай,

Колумбия,

Индонезия,

Непризнанный "Северный Кипр",

Малайзия,

Филиппины,

Таиланд,

Турция,

Уругвай,

Украина.

В странах Европы и США препарат пока не рекомендован и не используется. Находится на рассмотрении ВОЗ.

Стоимость Coronavac

Условием заключения контакта с китайским производителем записана конфиденциальность стоимости.

Исходя из публикаций иностранных СМИ можем сделать вывод, что причина - "Синовак" продает свою вакцины по той цене, о которой договорится.

31 декабря главный санврач Виктор Ляшко говорил, что на китайскую вакцину Украина планирует потратить около одного миллиарда гривен (1,9 миллионов доз по 504 гривны или 18 долларов за штуку, что является на уровне цен по которым ЕС закупает "Пфайзер").

По данным тайских журналистов, Тайланду одна доза вакцины обошлась в 5 долларов, а Индонезии - 17 долларов.

Филиппинам же предложили одну дозу по цене 38 долларов. Местный сенатор Панфило Лаксон заявил, что "такие резкие различия в ценах имеют привкус коррупции".

Подобные разговоры ходят и в Украине. После заключения контракта на поставку китайского препарата, НАБУ в январе завело дело по поводу завышенной цены. В Минздраве прошли обыски, но с тех пор никаких результатов расследования нет.

Но, видимо, именно с ним была связана задержка поставки препарата в Украину. Он должен был прибыть еще в начале марта, но в итоге приезжает под конец месяца.