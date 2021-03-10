В Великобритании украдены лекарственные средства, которые были изготовлены и предназначены для рынка Украины. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба).

Уведомление о краже поступило от ООО "Реккит Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина".

"Госслужба своим распоряжением от 02.03.2021 г. № 1724-001.1/002.0/17-21 уже запретила реализацию, хранение и применение определенных серий лекарственных средств (таблица). Поэтому служба просит принять во внимание указанную информацию сообщать в правоохранительные органы и Гослекслужбу (dls@dls.gov.ua) в случае выявления указанных серий лекарств", - говорится в сообщении.

Также ведомство опубликовало таблицу с украденными лекарственными средствами.

Напомним, ранее мы писали, что нардепы хотят запретить продажу любых лекарств несовершеннолетним на фоне волны детских самоубийств.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил частным клиникам получать бесплатные лекарства по договору с НСЗУ.