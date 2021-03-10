Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусом и вынужден был уйти на самоизоляцию.

Об этом он 10 марта написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам банкира, его самочувствие нормальное.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, храню оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизни", - сказано в посте Шевченко.

В самом начале марта "Страна" сообщала, что Кирилл Шевченко ушел в отпуск, и его обязанности исполнял заместитель Юрий Гелетий. Можно предположить, что инфекцию Шевченко подхватил во время отдыха.

Также мы рассказывали, что на днях коронавирус подхватили президент Сирии Башар Асад и его супруга.