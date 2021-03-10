В Министерстве здравоохранения до конца марта ждут прибытия еще 1,5 млн доз индийской вакцины Covishield, которая была закуплена за средства госбюджета британским закупочным агентством Crown Agents.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины CoviShield", - сказал он.

В то же время министр предупредил, что "могут быть задержки".

Напомним, первая партия в 500 тыс. доз вакцины Covishield была доставлена в Украину 23 февраля.

25 февраля Украина начала вакцинацию медиков. Также вакцинировались Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, Украина ждет поставки вакцины американской компании Pfizer в ближайшие недели и надеется на помощь Евросоюза.