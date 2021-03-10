В среду, 10 марта, цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 по Киеву в среду составляет $67,82 за баррель, что на $0,3 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, передает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,32 за баррель, что на $0,31 (0,48%) выше уровня на закрытие рынка во вторник.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 13,8 млн баррелей - до 498,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 11,87 млн баррелей и составили 231,6 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 5,5 млн баррелей, до 137,49 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,9 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 3,1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API) накануне показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 12,8 млн баррелей.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 30% на фоне снижения предложения, в частности, благодаря ограничению добычи Саудовской Аравией. Однако с начала текущей недели они снизились на 2,65-3,15%, поскольку рынок пытается сбалансироваться после того, как страны ОПЕК+ ранее неожиданно решили не увеличивать добычу с апреля, отмечает S&P Global Platts.

"Снижение нефтяных бенчмарков на этой неделе указывает на то, что оптимизм, вызванный неожиданным решением ОПЕК+ на прошлой неделе, был исчерпан", - сказал рыночный аналитик FXTM Хан Тэн.

Он также отметил, что давление на нефтяные цены оказывают ожидания восстановления добычи в США. Минэнерго США накануне повысило оценку добычи нефти в стране в 2021 году до 11,1 млн баррелей в сутки (б/с) с 11 млн б/с, в 2022 году - до 12 млн б/с с 11,5 млн б/с. В 2020 году производство нефти в США составило 11,3 млн б/с.

Ранее "Страна" писала о том, что цена нефти впервые с января 2020 года поднялась выше $71.

Также мы сообщали, что мировые цены на нефть выросли на 3 процента сразу после заседания ОПЕК+.