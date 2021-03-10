В четверг, 11 марта, в Украине ожидается переменно облачная погода на большей части страны без осадков. Снег прогнозируют ночью и днем только на Закарпатье, на остальной территории западной Украины - без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночные морозы снова не оставят Украину, самые крепкие ожидаются на востоке и севере страны - до -9-12 градусов. В центре страны ночью до -6-8 градусов, на остальной территории от -2 до -7 градусов.

В дневные часы на большую часть Украины вернется плюсовая температура - от +1 до +5. На востоке и севере страны - 1-3 градуса ниже ноля.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила, что морозы ударят по Украине сразу после 8 марта.

Также мы сообщали, что синоптик спрогнозировала потепление к концу недели, но с осадками.