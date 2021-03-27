Сегодня вечером, 27 марта, украинцы смогут принять участие в Часе Земли. Он пройдет по всему миру.

Час Земли - самая большая и знаменитая инициатива, которая напоминает людям о важности целевого использования ресурсов природы. А именно, что нельзя зря включать свет, воду и расточительно пользоваться другими благами цивилизации.

Чтобы участвовать в акции, нужно на один час - с 20:30 до 21:30 по киевскому времени - выключить свет. В этот период можно прогуляться на улице или организовать ужин при свечах.

Дополнительно можно поговорить с детьми о важности экономии природных ресурсов. И, разумеется, стать для них в этом примером.

Час Земли проходит по всему миру с 2007 году. К нему подключаются более 120 стран мира и миллиарда жителей из разных уголков планеты.

Украина решила принимать участие в инициативе экологов с 2009 года. Ежегодно в нашей стране отключают свет в указанное время жители примерно 50 городов, их число постоянно увеличивается.

После Часа Земли в ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время. Перед сном стрелки часов нужно перевести на один час вперед.