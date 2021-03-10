Власти Германии рассмотрели предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться по отдельности с каждым лидером стран Нормандского формата. В ФРГ приняли к сведению эту инициативу.

Об этом 10 марта сказал ТАСС представитель кабинета министров Германии.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявление украинского президента. Канцлер (Ангела Меркель - Ред.) находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками Нормандского формата", - заверил он.

Что касается возможной даты такой встречи, собеседник агентства сказал, что кабинет министров ФРГ, "как обычно, своевременно проинформирует" о графике Меркель.

Во вторник Зеленский в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что подготовка встречи лидеров Нормандской четверки ведется, однако если она не состоится, то он готов встретиться с каждым из лидеров этих стран. "Страна" рассказывала, как отреагировали на эти слова в Кремле.

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