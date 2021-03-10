Официальный Евросоюз поддерживает решение Вашингтона о введении санкций в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в среду, 10 марта, заявил представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, передает DW.

"ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы как высокопоставленного чиновника в украинской власти", – заявил Петер Стано.

Представитель ЕС также отметил важность координации с США политики в вопросах, в которых есть общие интересы.

По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале "ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мероприятий, в частности по Восточной Европы ".



При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Напомним, американская сторона ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского 5 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, как поменяется политический расклад в Украине после введения американских санкций против Коломойского.

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