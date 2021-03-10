В среду, 10 марта, во время заседания Кабинета министров с подачи Минцифры была одобрена идея формирования в Украине Единого государственного веб-портала цифрового образования, который будет создан в рамках приожения "Дия".

Согласно пояснительной записке, целью запуска проекта является цифровая грамотность для людей всех возрастных категорий и социальных групп плюс — онлайн-доступ к бесплатному образованию, электронным образовательным ресурсам по учебным дисциплинам, дистанционным курсам и пр.

Для этого будет создан ресурс, который поможет студентам и школьникам на этапе жесткого карантина, когда далеко на все имели доступ к образовательным материалам. Как указано в дополнении к постановлению Кабмина, Минобразования должно запустить на этой платформе "Всеукраинскую школу онлайн" и обеспечить ее наполнение. Держателем портала будет Минцифры.

При этом пока не ясно, сколько денег понадобится на новый образовательный портал. В пояснительной записке говорится, что дополнительного финансирования не понадобится, оно будет осуществляться в рамках уже расписанного Минцифре бюджета по программе "Электронное управление" (на этот год — около 318 млн гривен).

Примечательно, что в этом проекте есть еще один пункт, который, на первый взгляд, совсем не связан с онлайн-образованием - о том, что Минцифры сможет учреждать телеорганизации и принимать участие в их работе. Это возмутило Минфин, который считает, что следующим шагом Минцифры попросит дополнительные финансирование.

Прочитать подробнее о том, что Кабмин принял 10 марта, можно в нашем материале.

Также мы писали, что Минобразования утвердило программу для школьников, которая включает курс этики или культуры добрососедства.