В Черновцах, где действует режим ограничений "красной" зоны карантина, впервые в Украине мобильная бригада инспекторов выписала протокол с наивысшей суммой штрафа за несоблюдение масочного режима. Нарушителю карантинных ограничений придется выплатить от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3400 до 5100 грн).

Об этом сообщает местное издание АСС.

Ранее инспекторы за нарушение карантина ограничивались суммой штрафа в 425 гривен и ни в одной области Украины не применялись максимальные штрафы, поскольку у инспекторов до сих пор нет образцов протоколов и профессиональных разъяснений из Киева. Но учитывая массовое несоблюдение карантина на Буковине, работники Госпродпотребслужбы в Черновицкой области разработали такой протокол самостоятельно.

Рекордный штраф выписали в отношении продовольственного магазина, расположенного на улице Сторожинецкой, 119 в Черновцах. По данным инспекторов, его работники игнорировали масочный режим, а также продавали товары людям без масок. На замечания инспекторов работники магазина не реагировали.

Напомним, что в декабре 2020 года Верховная Рада ввела новые штрафы за неправильное ношение масок.

Также мы сообщали, что в "красных" Черновцах разрешат работать крупнейшему рынку города.