В разгар обострения боев Киев начал говорить, что есть новый мирный план по Донбассу. Его сейчас якобы рассматривают страны Нормандской четверки. И внесли его Германия и Франция.

Правда, официально ни Берлин, ни Париж, ни Москва пока не подтверждают наличие такого плана. И его проработку.

При этом скорее всего такой документ действительно существует. Вопрос только в том, действительно ли его рассматривают и насколько он вообще перспективен.

О том, что немцы и французы выдвинули некие предложения по Донбассу, "Страна" рассказывала еще в ноябре. Они назывались кластерами, которые приблизят мирное урегулирование. А сейчас одновременно два спикера Офиса президента - Андрей Ермак и Алексей Арестович - заявили, что именно этот план лежит на столе.

Арестович даже использовал слово "кластеры", которое относит нас к ноябрьским событиям.

Интересно, что реанимация темы с "кластерами" идет на фоне большого обострения на Донбассе. И показательных действий Украины, которая вывела тяжелое вооружение из мест хранения и стягивает его к линии фронта.

Что все это значит - разбиралась "Страна".

Заявления Ермака и Арестовича

9 марта глава Офиса президента выступил на онлайн-дискуссии по Донбассу. Ее организовали немцы.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска", отвечает нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе ... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал Ермак.

Он заявил, что именно этот вопрос будут обсуждать через неделю-две на встрече советников стран лидеров Нормандской четверки. И сообщил, что речь идет о создании так называемых кластеров, которые могут основной дорожной карты по реинтеграции территорий.

10 марта о кластерах заговорил и советник Ермака - Арестович. Он заявил, что план могут официально представить для обсуждения уже через две-три недели. После чего мяч будет на стороне России.

"Ключевой момент - принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна проследовать в ближайшие две-три недели. Тогда станет ясно: решился ли Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта на Востоке Украины?", - написал спикер украинской делегации в ТКГ.

С его стороны звучит так, будто план Берлина и Парижа - это едва ли не ультиматум России. Которая, по мнению Арестовича, европейским предложениям не рада, поэтому "провоцирует" на фронте.

Впрочем, если судить из слов Алексея, план будет представлен до конца марта. И тут есть расхождение с Ермаком, который заявил, что план уже "на столе".

Более того, вчера один из членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что этого плана в ТКГ вообще никто не видел в глаза. Однако подтвердил его существование и добавил существенную деталь: предложения от Германии и Франции отличаются от "плана Кравчука" по реинтеграции Донбасса, который продвигает Украина с осени прошлого года.

"К сожалению, я не видел этого плана. По состоянию на прошлую неделю я не видел человека в делегации, который бы видел его. Мы знаем, что он отличается от плана, который представил Кравчук, который мы обсуждаем в ТКГ. На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план окончен. Это собственно нельзя назвать планом, это предложения по кластерам - ряд мероприятий для выполнения Минских соглашений", - сказал Гармаш.

В Москве при этом говорят, что ни о каких планах вообще ничего не знают и новой встречи в рамках Нормандии не прорабатывают. Правда, этот комментарий пришел из российского МИДа. А переговорами в рамках "Четверки" занимается непосредственно замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак.

И вот он скорее всего о "кластерах" действительно слышал.

Откуда взялись кластеры?

О сценарии для Донбасса, который написали немцы и французы, "Страна" рассказывала еще минувшей осенью. 13 ноября прошла встреча советников лидеров стран Нормандского формата.

Офис президента тогда сообщал, что Ермак вынес на это собрание "план Кравчука", раскритикованный накануне Россией и "республиками".

Этот план предусматривает по сути полную капитуляцию "ДНР" и "ЛНР", их разоружение и передачу границы Украине до выборов на Донбассе. Без гарантий особого статуса региону и без внесения его в Конституцию Украины.

Ермак после той встречи заявил, что план Кравчука может лечь в основу дорожной карты по Донбассу. Но эта информация оказалась неполной. "Страна" тогда опубликовала письмо, которое представитель Путина Козак направил участникам встречи через несколько дней после ее завершения.

В письме он впервые упоминает о предложениях Германии и Франции, которые называются "Ключевые кластеры по выполнению Минских соглашений". И предлагает принять этот документ за основу для будущей дорожной карты.

Правда, уточнил Козак, его нужно будет еще привести в соответствие с рядом пунктов Минских соглашений. Из чего следует вывод, что до конца Москву "кластеры" пока что не устраивают.

То, что ничего прорывного немцы с французами не предложили, понятно и по общей канве письма. Козак по тексту своего послания постоянно сыпет иронически-раздраженными замечаниями о провальном ходе переговоров. То есть вряд ли "кластеры" вдохновили Кремль.

Почему тема кластеров снова на слуху?

Пока нет никаких оснований думать, что план Европы станет спасательным кругом для мирного процесса на Донбассе.

Как мы уже увидели, история с "кластерами" обсуждается Нормандской четверкой уже четыре месяца. Причем максимально кулуарно - за это время стало известно лишь о том, что такой план существует.

С одной стороны, отсутствие утечек можно воспринимать позитивно. Это значит, что работа над документом идет, раз его не предают огласке и не пытаются дискредитировать.

С другой - ситуация на Донбассе показывает, что реального прогресса в этой работе нет. Если бы план Берлина и Парижа действительно вдохновил бы стороны конфликта, мы бы видели совсем другую картину на фронте и в публичной плоскости.

То есть скорее всего - и это видно по сигналам из Москвы - "кластеры" это некая лайт-версия "плана Кравчука", которая ревизует Минские соглашения и выхолащивает из них политическую составляющую.

Косвенное подтверждение тому - реклама европейского плана в Киеве и полное молчание в Москве.

Более того, в Украине предложения ЕС уже абсолютизируют и выставляют едва ли не в качестве ультиматума Москве (что видно по риторике Арестовича). Всячески намекая, что готовы в случае чего и к войне.

В этом смысле весьма показательно, что разговоры о новом мирном плане возникли под звуки канонады, которая вновь сотрясает Донбасс. И после демонстративного стягивания военной технике к линии фронта на стороне Украины, о чем уже пишет ОБСЕ.

То есть усиленно создается впечатление, что готовится наступление. На которое России пришлось бы отвечать задействуя армию, в очередной раз нарываться на санкции и рискуя остаться без "Северного потока-2". Что Москве сейчас совершенно не нужно.

В качестве альтернативы Украина, видимо, намерена продавить "европейский план", на который Россия, во избежание всех перечисленных последствий, должна согласиться. Чем и объясняется активность Ермака и Арестовича.

Но это лишь один сценарий. Второй и пока более реалистичный - Москва не будет одобрять план, который ей не выгоден, и начнет в свою очередь тоже поднимать ставки. И, кстати, именно по этому пути сейчас все и развивается. Из РФ на всех уровнях звучат заявления, которые дают понять, что на попытки украинского наступления будет военный ответ.

В Москве понимают, что крупный конфликт не нужен и Киеву - ведь большие потери на фронте без каких-либо военных успехов могут привести к серьезному политическому кризису в Украине.

В тоже время, в процессе поднятия ставок ситуация на фронте рискует выйти из под контроля и перерасти в масштабные бои.



Тем не менее, пока цель украинской власти на данном этапе понятна – склонить Россию к уступкам. Вероятно, по этому же направлению будет активно работать и Запад.



Другой вопрос, что Москва, судя по всему, своей позиции менять не намерена. По крайней мере до тех пор пока на существенные уступки не согласится Киев.