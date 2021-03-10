Мэрия города Замостье в Польше после известий о переименовании стадиона заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем.

Об этом говорится в заявлении властей Замостья.

"С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", - написали на сайте городских властей.

Там уточнили, что убийства происходили на Волыни, Тернопольщине, Галичине и в современной Ивано-Франковской области.

Городские власти Замостья говорят, что вынуждены остановить сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Совместная история Тернополя и Замостья", на который Польша собиралась выделить почти 70 тысяч евро.

Как писала "Страна", впервые о новом названии заговорили 5 марта. Тогда в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

"В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем такое важное решение (5 марта 1950 года Шухевич был убит – Ред.).

Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок Шухевича", – сказал в тот день Надал.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя о переименовании центрального стадиона в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал он в своем Twitter во вторник, 9 марта.

Вскоре в Министерстве иностранных дел Украины ответили на осуждение Израиля по поводу присвоения Тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, что сохранение Национальной памяти украинского народа - один из основных приоритетов государственной политики.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. В то же время дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Твиттер-аккаунте.

Как известно, Роман Шухевич - украинский политический и военный деятель, член ОУН, затем ОУН(б), после 1943 года руководитель последней, с января 1944 года и до своей гибели в 1950 году главнокомандующий Украинской повстанческой армией. По данным ряда исследователей, причастен к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины.