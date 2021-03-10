Научный совет Пентагона начал разработку плана "Assault Breaker 2" ("Срыв наступления 2"), который сможет уничтожать российские и китайские военные объекты и технику, включая танки, если начнется война.

Об этом сообщило издание "Forbes".

Как сообщается, об этом проекте известно довольно мало, но ясно, что он очень масштабный. "Assault Breaker 2" направлен на склады, штабы, системы ПВО, а также корабли и танки противника. Целью проекта является выведение из строя сил и средств армии противника, а также Assault Breaker 2 позволяет дать время США и их союзникам на введение в бой традиционного вооружения.

По данным издания, разработка проекта началась еще в 70-е годы под руководством НАТО. Он предполагал быстрое и точное уничтожение тысяч советских танков и боевых машин. Такой план позволил бы сорвать наступление противника и выиграть время для мобилизации подразделений НАТО.

Элементами старого проекта были авиационные РЛС целеуказания движущихся целей, ракеты сухопутных войск, а также различные системы наведения.

По мнению автора материала, эти наработки усовершенствуют и включат в новый план. В него войдут новое программное обеспечение передовой системы управления боем (ABMS), малозаметные разведывательные беспилотники RQ-180 и крылатые ракеты большой дальности для ВВС и ВМС.

В то же время автор статьи уточнил, что в Пентагоне признали, что Китай и Россия "всегда имеют возможность ввести в бой дополнительные силы и средства, чтобы нанести более серьезный урон".

Напомним, недавно польский генерал дал возможный сценарий войны России и НАТО вокруг Калининграда.

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